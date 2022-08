Povećan broj vozila prema moru i graničnim prelazima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća nesmetano, a povećan je broj vozila na putevima prema moru i na graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Oni su savjetovali vozačima da voze oprezno, poštuju postavljenu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.

Saobraćaj na regionalnom putu R-3, na dionici Pljevlja-Metaljka, zbog rekontrukcije biće obustavljen za sva vozila od deset do 14 sati.

Zbog izgradnje bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Saobraćaj teretnim motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona zabranjen je od 17 do 22 sata na magistralnim putevima Bioče – Kolašin (do raskrsnice puteva za Mateševo – auto put), Podgorica – Sotonići – Petrovac, GP Debeli Brijeg – H.Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – GP Sukobin i Podgorica – Cetinje – Budva.

Saobraćaj nije zabranjen vozilima sa prvenstvom prolaza, za održavanje puteva i PTT instalacija, za pomoć na putu, specijalnim vozilima za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjačama koje prevoze lako kvarljivu robu.

Zabrana se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-2 od GP Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

