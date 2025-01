Oprezno zbog odrona

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori učesnike u saobraćaju danas očekuju nestabilne vremenske, upozorili su iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG su rekli da, uslijed porasta temperatura i kiše koja utiče na brže otapanje snijega, dolazi i do češćih odrona, naročito na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Oni su kazali i da jutarnja magla smanjuje vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova.

Iz AMSCG su podsjetili da je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano da od 15. novembra do 1. aprila vozila koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na putu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati zimske gume.

Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra.

Na putu Berane-Bijelo Polje,kod tunela Tifran, saobraćaj je obustavljen zbog odrona.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara-Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sve vrste vozila zbog odrona.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, na dijelu puta Nikšić-Kuside, saobraćaj je zbog rekonstrukcije mosta Autobaza promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični.

