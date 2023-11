Oprezno na sjeveru zbog mokrih puteva

Podgorica, (MINA) – Na jugu Crne Gore jutros se saobraća po suvim putevima, a na sjeveru po mokrim, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG su upozorili da je vidljivost po kotlinama smanjena i da su duž klisura i usjeka učestali sitniji odroni.

Oni su vozačima savjetovali opreznu vožnju prilagodjenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Oni su podsjetili da je na putevima gdje je to naznačeno za sva vozila obavezna upotreba zimskih guma, bez obzira da li postoje zimski uslovi.

“Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijesu obuhvaćeni naredbom pada snijeg, ima leda ili poledice na vozilu moraju biti zimske gume na svim točkovima“, kazali su iz AMSCG.

Kako su naveli, minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika je četiri milimetra.

Iz AMSCG su rekli da je na auto-putu zimska oprema obavezna za sva vozila.

Na regionalnom putu R-13, dionica Mateševo-Kolašin, saobraćaj će zbog radova biti obustavljen od devet do 14 sati.

Saobraćaj na putu Đurđevića Tara–Mojkovac, u mjestu Sokolovina, zbog sanacije je obustavljen za sva vozila.

Na tom putu u mjestu Gojakovići, zbog sanacije klizišta, režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni i zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija je nosivost preko 7,5 tona.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od devet do 15 sati.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od devet do 11 sati i od 14 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-3 na dionici Jasenovo Polje –Nikšić u okviru rekonstrukcije puta Plužine-Nikšić –Danilovgrad, saobraćaj će za sve vrste vozila biti obustavljen od devet do 11 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog miniranja u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od devet do 12 sati i od 13 do 16 sati.

Na magistralnom putu Podgorica-Tuzi-Božaj, u dužini od 700 metara kod kružnog toka u Tuzima, saobraćaj je obustavljen i vozila se preusmjeravaju lokalnim putem.

Na magistralnom putu M-2, dionica Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane, na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane, saobraćaj je zbog rekonstrukcije preusmjeren sa dvosmjernog na jednosmjerni i povremeno se obustavlja najduže do 30 minuta.

Na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, na raskrisnici Cetinje, saobraćaj će biti obustavljan ne duže od 15 minuta zbog iskopa kosina u okviru izgradnje puta Cetinje–Nikšić.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin u toku je rekonstrukcija, zbog čega se saobraća jednom trakom naizmjenično.

Zbog izgradnje bulevara Vilija Branta na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica–Bioče, saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

