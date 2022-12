Oprez zbog smanjene vidljivosti i mogućih odrona na sjeveru

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća uglavnom po suvim putevima, a vidljivost je mjestimično smanjena po kotlinama, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (ASMCG).

Oni su upozorili na moguće sitnije odrone na putevima pored rijeka i kosina i vozačima savjetovali maksimalno opreznu vožnju.

Upotreba zimskih guma obavezna je za sva vozila na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

“Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijesu obuhvaćeni naredbom postoje zimski uslovi, na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu, na svim točkovima”, kazali su iz AMSCG.

Minimalna dubina šare na gumama koje se koriste u tom periodu je četiri milimetra.

Na auto putu posjedovanje zimske opreme je zakonski obavezno za sva vozila.

Na magistralnom putu M-5, dionica Rožaje – Špiljani, saobraćaj će zbog rekonstrukcije biti obustavljen od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta.

Zbog rekonstrukcije dijela magistralnog puta M-4, dionica centar Tuzi – od skretanja za Šipčanik do planiranog kružnog toka, saobraćaj je obustavljen za sva vozila. Za vrijeme totalne obustave vozila će saobraćati lokalnim putevima.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-3, dionica Pljevlja-Metaljka, saobraćaj je obustavljen za sva vozila od 12 do 16 sati.

Na magistralnom putu Podgorica-Bioče saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a moguća je i povremena obustava ne duža od 15 minuta, zbog izgradnje bulevara Vilija Branta.

Zbog sanacije potpornog betonskog zida na magistralnom putu M-1, dionica Debeli Brijeg-Meljine, lokalitet Sutorina, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od osam do 17 sati.

Na magistralnom putu M-11 Lepetani-Tivat-Krtolska raskrsnica, u mjestu Donja Lastva, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

