Isključenja struje u petak u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 20. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 10 sati: veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnica (moguća kratkotrajna isključenja).

Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: Vranjina (kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Gorica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Prentina Glavica, Sige, Počijevka, Ćafa.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Seoca, Kuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Spila, “Zagora (Savino Brdo)”, Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo, Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: dio naselja Kruče prema plaž Rakite.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Zabrđa i Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Donje Rženice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Rasovo – Rastoka, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Strojtanica, Boljanina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Ambarine, Slatina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina, Krstac (NN izvod ‘Vukadinovići’).

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Mojkovac (NN izvod ‘Krgušići’).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

Plav

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milovići, Razvršje, Lekovići, Usijek, Kovačevići, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj arović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžići, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

