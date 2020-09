I u petak aktivnosti na mreži u cilju poboljšanja napajanja

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 25. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio zgrada između ulica Đoka Miraševića i Nove Dalmatinske, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena i dio Mareze oko TS 400/110kV PG2;

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Vranići-ulica Đura Čagorovića, dio Zagoriča oko groblja i ulice Radnička i Dr. Milutina Kažića;

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu) Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir;

-u terminu od 04:30 do 05:30 sati: dio oko Aluminiskog kombinata, dio oko Cijevne, Srpska, Ljajkovići, Mitrovići, dio Balijača, dio Mahale, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, područje Lješanske nahije i Beri.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 10 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Zagorak, Dobro Polje i Adžin Most;

– u terminu od 08 do 15 sati: Đeđezi i Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Tuzi

– u terminu od 05:30 do 06:30 sati: kompletno područje Tuzi.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Jasenovo Polje i Prijespa;

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja i Gornja.

Budva

-u terminu od 08 do 16 sati: Trg Sunca, Opština Budva i administrativni objekti u blizini, JU SMŠ “Danilo Kiš”, dio Mainskog puta u blizini Opštine, dio ulica: Filipa Kovačevića i Popa Jola Zeca.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

– u terminu od 08 do 19 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići, Ribnjak, Ilino iznad pruge i dio naselja Mandarići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: Donji i Gornji Štoj, Ada Bojana.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj – Cetinjska ulica sa okolinom.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Kolomza i Donji Štoj, od autokampa “Tomi” do hotela “Imperijal”.

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: Daošine dio iznad magistrale;

-u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Tunel – Kotor – Tivat;

-u terminu od 14 do 15:30 sati: Grbalj i Trejd junik;

u terminu od 12 do 13:30 sati: Prodavnica Maxi Radanovići, Grbalj.

Tivat

– u terminu od 09 do 18 sati: dio Kalimanja iznad magistrale prema Tivtu, Gornji Kalimanj.

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 14 sati: Žvinje, dio korisnika preko puta Instituta u Igalu.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje, Zagrad i dio sela.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobro brdo, Žuber, Pašića Polje, Ravna Rijeka, Lipnica, Zaton, Malo polje, Slijepač most, Pisana jela, Rakonje, Mijatovo Kolo, Pali, Gevčina, Jabučina i Okladi;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Asfaltna baza, Ćetkovići, Feratovo polje, Podbišće, Kovijanići, Kraljevo kolo, Štitarica, Biogradsko jezero i Mrdo;

– u terminu od 08 do 15 sati: Banka.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvina, Lugovi, Oćiba, Vladoš, Pčinja, Žirci i Moračka Bistrica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 09 do 18 sati: Vrujica i Ravni;

– u terminu od 09 do 15 sati: Rijeka Mušovića, Ski centar 1600, tunel Klisura i repetitor Zekova glava.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajna isključenja): selo Biševo – naselje u blizini škole, selo Bukovica (zaseoci Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari i Rijeka), Čokrlije, Blaće i Plunca.

– u terminu od 09:30 do 10:00 i od 13 do 14:30 sati: dio naselja Banđžovo Brdo u blizini Školskog Centra;

– u terminu od 08:30 do 14:30: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Radosavac;

– uterminu od 12 do 14 sati: Brana Otilovići, Gačevića Dolina, Kneževići, Obarde, Roganice, Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova i Vrulja;

– u terminu od 08 do 18 sati: Hodžići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis „Stijepović“, hotel „Polar Star“, Borje, Engleske vikendice, Ninkovići i Šumanovac.

Šavnik

-u terminu od 08:30 do 11 sati: Fabrika vode ‘Diva’ u Gusarevcima, Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac i Krnja Jela (moguća krtkotrajna isključenja na početku i završetku radova).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.