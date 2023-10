I u četvrtak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 05. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veruše i Drezga.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Brzo i Studeno, Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do i Jablan, privatne firme: Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte.

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Donje Crkvice, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 08 do 09 sati: potrošači na području Donjih Poda i u blizini “Primorke”, dio potrošača na potručju Bartule, ul. Braće Marić, ul. Andrija P. Markolovića..

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijeg.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Dio naselja Rafailovići – Turistička ulica, Vitodolska ulica, Paštrovska ulica..

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijele Poljane.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zabrđe – Poluostrvo Luštica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Čokrlije.

– u terminu od 09 do 16 sati: Mijatovo Kolo, Sela, Lipnica, Njegnjevo, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Lješnica, Banje selo, Gornja Lipnica, Grančarevo, Rasovo i Božovića Polje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Trmanje i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Donji Lepenac i Žari-Razboj.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor.

Gusinje

– u terminu od 09 do 17:30 sati: Grnčar.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Zbljevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica.

– u terminu od 09 do 20 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Sinanovića Luke.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, , Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA NA POČETKU I ZAVRŠETKU RADOVA.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

