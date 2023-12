I u četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 14. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke , Korita, dio Zabjela – ul. Vojislavljevića , dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije, Janka Đonovića, Ddio Tološa, ulica Ivangradska, Barska, Boška Buhe, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulicaBratonožićke

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: zgrade na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Glava Zete

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oraovica

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori, Kobilji Do, Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina, Bajramovica, Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Markovići.

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Oštrovac, dio Rubeža, Baljački Do, Ul. Milice Vučinić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Andrije Kovačevića, Ul. Sima Šobajića, Ul. Voja Samardžića, naselje Blaža Jovanovića, Ul. Narodne Omladine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đuđevina, Sreteška gora, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Sela, Ulica, Uljari, Trmanje, Ravni

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Rakonje – Malo polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Goduša Mušovići

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gornji grad, Babića brijeg, Lozna, Gimnazija, dio Rasadnika, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Nedakusi, Potkrajci, Slijepač most – Bojišta, Rajkovići

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Laze, dio sela Trpezi

Berane

-uu terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Veliđe

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Dacići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Dio sela Dacići – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Gradsko područje Opštine Rožaje, kao i sela Kalače i Daciće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Plava – Dio ulica Racina i Ribarska(naselje pored Supa i Distribucije-Autobuska stanica) , Dječi vrtić, dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 saati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići, selo Dosuđe

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Bošići- Crveni Krst

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:30 sati: Muo -Ramadanovići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Popova ulica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj- područje oko palete Karmen

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Dobrota- Sveti Matija

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Salč

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio naselja Pinješ iznad spomenika

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: potrošači na području Brčeli, potrošači na području Brčeli

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

