Djelovi Pljevalja u subotu bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 10. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bogiševac, Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Peletara Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Pilana Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihajlovica, Vijenac, Pilana Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč. ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul. Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovica, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, Zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapica, Ivana Milutinovica, Sportski centar Ada, Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževica, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade naselja Kupusište, pumpe za vodu za Bogiševac, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, Opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića, Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul. Peđe Leovca, naselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul. Slobodana Dragaševića, Škola Guke, dio naselja Deveta, Hram i naselje oko Hrama, Brana Otilovići, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.