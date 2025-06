Dio Nikšića u nedjelju bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio Nikšića biće u nedjelju više sati bez struje, zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kako se navodi, od devet do 11 sati, bez struje će biti Tržni centar u ulici Novice Cerovića.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

