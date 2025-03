Žrijeb za EP 20. marta, crnogorske rukometašice u prvom šeširu

Podgorica, (MINA) – Žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za rukometašice biće održan 20. marta u Kluž-Napoki, a crnogorska reprezentacija biće žrijebana iz prvog šešira, saopštila je Evropska rukometna federacija (EHF).

Navodi se da će 24 tima će učestvovati u kvalifikacijama, kao i da je osam učesnika već poznato.

Ostalih 16 biće poznato nakon kvalifikacija.

Žrijebom će biti određeni sastavi šest kvalifikacionih grupa sa po četiri selekcije.

Po dvije prvoplasirane selekcije iz svih grupa, kao i najbolje četiri trećeplasirane selekcije, izboriće plasman na EHF Euro 2026.

Iz prvog šešira, osim Crne Gore, žrijeb će čekati Francuska, Švedska, Holandija, Njemačka i Španija.

U drugom šeširu su Slovenija, Hrvatska, Austrija, Švajcarska, Srbija i Island, u trećem Sjeverna Makedonija, Ukrajina, Portugal, Italija i Grčka, Kosovo, a u četvrtom Farska Ostrva, Finska, Izrael, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Belgija

Prvi termin kvalifikacija je od 15. do 19. oktobra ove godine.

Evropsko prvenstvo 2026. godine biće odigrano od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.

Svih pet domaćina prvenstva već je osiguralo učešće na EHF Euro 2026, a tri prvoplasirane reprezentacije sa EHF Euro 2024 su takođe, učesnici narednog šampionata.

To su šampion Norveška, vicešampion Danska i osvajač bronzane medalje Mađarska

Tih osam selekcija će tokom kvalifikacija igrati EHF Euro kup.

