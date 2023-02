Žila ponovo najbolji na maloj skakaonici

Podgorica, (MINA) – Poljak Pjotr Žila drugi put uzastopno osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u skijaškim skokovima sa male skakaonice.

On je bio 13. nakon prve serije, a do pobjede došao je skokovima 97,5 i 105 metara skokovima od 261,8 poena.

Kao drugoplasirani završio je Njemac Andreas Velinger skokovima od 101 i 102 metara, za koje je dobio 259,2.

Pobjedničko postolje kompletirao je njegov sunarodnik Karl Gajger skokovima od 100 i 101,5 metara i zbirom od 257,7 poena.

Vodeći nakon prve serije, Austrijanac Stefan Kraft, nastup je završio na četvrtom mjestu (102,5 i 99).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS