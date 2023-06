Željko Šoć novi predsjednik Stonoteniskog saveza

Podgorica, (MINA) – Željko Šoć novi je predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore, odlučeno je na vanrednoj izbornoj Skupštini te asocijacije.

Šoć, koji je do sada obavljao funkciju potpredsjednika Skupštine, nekadašnji je stonoteniser Budućnosti i član rukovodstva tog kluba, međunarodni je sudija i dugogodišnji sportski novinar Radio Televizije Crne Gore.

On je na predsjedničkoj funkciji naslijedio Mladena Bojanića, koji je zbog prelaska na novu radnu dužnost i odlaska u inostranstvo podnio ostavku četiri mjeseca nakon izbora održanih početkom februara.

U izbornoj trci učestvovala su tri kandidata – Nenad Raičević koga je kandidovao STK Spin, Sunčica Rogić koju je predložio STK Novi i Željko Šoć koji je bio kandidat STK Budva.

U prvom krugu izbora otpala je Sunčica Rogić, a u drugom Šoć je pobijedio Raičevića.

Novi predsjednik se zahvalio STK Budva i svim delegatima koji su njemu dali glas, ali i onima koji su drugačije glasali.

“Po meni na ovim izborima nije bilo pobjednika i pobijedjenih, jer svi smo na istom zadatku. Gospodin Mladen Bojanić je u veoma kratkom periodu uradio velike stvari i pokazao kako treba da izgleda transspareentan rad jedne sportske organiazcije. Nastaviću u tom pravcu da djelujem”, rekao je Šoć.

On je naglasio da mu je ukazana velika čast, ali i još veća obaveza.

“Samo velikim i organizovanim timskim radom možemo naš prelijepi sport da učinimo još popularnijim, masovnijim, organizovanijim i kvalitetnijim. Pred novim Upravnim odborom Saveza brojni su zadaci, pored ostalog bićemo fokusirani na poboljšanje finansijske situacije, povećanje broja igrača i igračica i klubova kojih trenutno u Crnoj Gori ima 17, a neki od njih su u teškom položaju”, rekao je Šoć.

