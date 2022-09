Zadruga DOB slavila u Budvi

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve poraženi su večeras u Mediteranskom sportskom centru od austrijske ekipe Zadruga DOB iz Blajburga 3:0 (25:19, 25:15 i 25:21), u prvoj utakmici prvog kola Lige šampiona.

Do pobjede došao je nakon 74 minuta igre.

Revanš utakmica na programu je 27. septembra u Blajburgu.

Crnogorski prvak prošle sezone eliminisan je od zagrebačke Mladosti.

