Zabjelu gradski derbi

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Zabjela pobijedili su večeras u Podgorici vodeću Budućnost 33:29, u 11. kolu SBBet Prve crnogorske lige.

Zabjelo je trijumfom u gradskom derbiju, nošeno izvanrednom podrškom sa tribina, omogućilo Lovćenu da se pobjedom na gostovanju Budvanskoj rivijeri vrati na prvo mjesto.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Aleksa Vujović sa sedam golova, dok su po gol manje dodali Dejan Lipovina, Dražen Mandić i Todor Bulatović

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Milan Nišavić sa devet pogodaka.

Poraz Budućnosti iskoristio je Rudar, koji je savladao Jedinstvo 37:30, pa sad tri tima dijele prvo mjesto sa po 18 bodova.

Pljevljake su do pobjede vodili Denijal Vukas sa osam i Filip Gazdić sa sedam golova, dok su Aleksa Medojević sa devet i Danilo Joksimović sa sedam bili najbolji u ekipi iz Bijelog Polja.

Partizan je savladao Sutjesku u Tivtu 32:27, predvođen Veselinom Drakulovićem sa osam i Slobodanom Anđelićem sa šest golova.

U nikšićkom timu najbolji je bio Vladan Lončar sa sedam pogodaka.

Slavio je i Mornar 7 u Baru protiv Berana 1949 rezultatom 29:26.

Junak trijumfa bio je mladi bek Barana Dražen Peruničić sa 11 golova.

U gostujućem timu najbolji je bio Nikola Babović sa sedam golova.

