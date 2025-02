Za vikend revijalna auto trka Kup Mimoze

Podgorica, (MINA) – Revijalna zimska međunarodna brdska auto trka Kup Mimoze biće održana za vikend na stazi Kameno-Borići, saopštio je organizator manifestacije Auto moto sportski klub Herceg Novi.

Najavljeno je učešće više od 50 sportskih vozača iz Crne Gore i država regiona.

Direktor trke Goran Milošev kazao je da su radili naporno minulih dana kako bi, kao i prošle godine, bili dobri domaćini atraktivnog takmičenja.

“Staza, duga 2,1 kilometar i prosječne širine četiri metra, spremna je za nadmetanje majstora sportske vožnje. Očekujemo oko 50 učesnika, a među prijavljenima je i rekorder staze iz prošlogodišnje trke Vučko Bašić iz Bosne i Hercegovine. Očekujemo lijepo vrijeme i veliki broj publike”, kazao je Milošev.

Takmičiće se vozači automobila u šest klasa i

vozači terenaca i kvadova u po dvije klase.

U subotu će se u 11 sati voziti dva treninga, a u nedjelju dvije vožnje koje će biti bodovane za konačan plasman.

Organizator je podsjetio da će Kup mimoze biti održan tačno 30 godina nakon trke koju je organizovao najuspjesniji crnogorski reli vozač Vesko Prlainović.

Tada je na stazu Kameno-Borići učestvovalo 12 šampiona Jugoslavije, a trku najvećih majstora sportske vožnje pratilo je između osam i deset hiljada gledalaca.

To je bila najposjećenija sportska manifestacija koja je ikada održana u Herceg Novom.

Rekord staze tada je postavio Kotoranin Rade Đurović u prvoj vožnji, ali drugu nije završio.

Pobijedio je njegov klupski drug Željko Banićević.

Pokrovitelj trke je Opština Herceg Novi, a suorganizatori Turisticka organizacija tog grada i mjesna zajednica Kameno.

Svečano otvaranje nedjeljne trke zakazano je za 11 sati i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS