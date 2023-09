Za vikend Prvenstvo Crne Gore u ubrzanom šahu

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u ubrzanom šahu biće održano za vikend u Nikšiću, a okupiće 110 šahista, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Šampionat će biti održan u okviru manifestacije Dani šaha Nikšić 2023, kojom se obilježava vijek postojanja Šahovskog kluba Nikšić.

Listu učesnika predvode velemajstori Nikola Đukić i Denis Kadrić, dvojica najboljih crnogorskih šahista.

U dva dana biće odigrano 11 kola po švajcarskom sistemu, a tempo igre biće 15 minuta uz bonifikaciju od tri sekunde počevši od prvog odigranog poteza.

Obezbijeđen je i nagradni fond u ukupnom iznosu od 2.500 EUR, koji će biti podijeljen na 15 redovnih i šest specijalnih nagrada.

U slučaju diobe mjesta nagrade se ne dijele već odlučuje plasman na tabeli.

Pobjedniku turnira pripašće i novčana nagrada u iznosu od 500 eura.

Organizator manifestacije je Šahovski savez, uz podršku Sportskog centra i Opštine Nikšić.

