Za vikend pionirsko prvenstvo Crne Gore u šahu

Podgorica, (MINA) – Pionirsko prvenstvo Crne Gore u šahu biće održano u subotu i nedjelju u podgoričkoj Osnovnoj školi Savo Pejanović, a pravo nastupa imaju mladi šahisti i šahistkinje rođeni nakon 1. januara 2009. godine, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da Šahovski savez šampionat organizuje u saradnji sa Školskim sportskim savezom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

“Šampionat će biti odigran u devet kola po švajcarskom sistemu, a tempo igre biće 25 minuta za čitavu partiju, uz bonifikaciju od deset sekundi, počevši od prvog odigranog poteza”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

Navodi se da će u subotu, prvog takmičarskog dana, biti odigrano pet, a u nedjelju četiri kola.

Pobjednici u generalnom plasmanu u muškoj i ženskoj konkurenciji osvojiće pehar, tri prvoplasirana takmičara medalje, a prvih deset biće nagrađeno šahovskim knjigama.

“Prvih deset igrača u generalnom plasmanu iz obje konkurencije postaće pridruženi članovi pionirske reprezentacije Crne Gore i za njih će Savez obezbijediti podršku u usavršavanju u vidu organizovanja kampova”, piše u saopštenju.

Navodi se da će medalje i diplome za prva tri mjesta, kao i šahovske knjige, za najboljih pet takmičara u obje konkurencije pripašće i najboljima do osam, deset i 12 godina.

“Svaki učesnik obavezan je da se prijavi za učešće na prvenstvu, rok za prijave je do večeras, a prijavni obrazac je dostupan na sajtu Šahovskog saveza Crne Gore”, piše u saopštenju.

Navodi se da će tim takmičenjem i zvanično biti otvorena sezona takmičarskog kalendara Šahovskog saveza Crne Gore.

