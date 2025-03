Za vikend državno pvenstvo u malim bazenima

Podgorica, (MINA) – Budva će u subotu i nedjelju biti domaćin državnog prvenstva u malim bazenima, najavljeno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Očekuje se učešće više od 220 takmičara iz osam klubova.

Nastupiće plivači Jadran m:tela, Primorca, Orke, Budvanske rivijere, Budućnosti, Aquatic Verdea, Nikšića i Butterflya.

Najavljeno je da će, pored medalja, biti podijeljeni pehari za najboljeg plivača i plivačicu u svakoj uzrasnoj kategoriji, kao i za najboljeg plivača i plivačicu na prvenstvu.

Pehare će dobiti najbolji klubovi u muškoj

konkurenciji i ženskoj konkurenciji, a biće nagrađena prva tri kluba na prvenstvu.

Takmičenje će se odvijati u četiri programa, a počeće sjutra u deset sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS