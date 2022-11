WABA – Ubjedljiv poraz Nikšića u Novom Sadu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Nikšića poražene su večeras u Novom Sadu od Vojvodine

105:39, u utakmici četvrtog kola WABA lige.

To je treći poraz nikšićkog tima u debitantskoj sezonu u regionalnom takmičenju.

Nikšić je u Novom Sadu igrao značajno oslabljen, jer osim, Kanađanki Logan i Jane Kucere, nije nastupila ni najiskusnije Marija Petrović.

Domaćin je na startu poveo 11:2, na kraju prve četvrtine razlika je iznosila 12, a na polovini meča 35 poena (51:16).

Loš procenat šuta i brojne greške gošći uticale su da razlika poraste na konačnih 66 poena.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Šereka Meknil sa 17 oena.

U ekipu iz Nikšića najbolja je bila Anđela Lalović sa osam poena.

