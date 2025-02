Vuković zlatna na dvoranskom prvenstvu Balkana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na dvoranskom prvenstvu Balkana u Beogradu.

Vuković je do zlatnog odličja došla skokom od 180 centimetara.

Istu visinu, ali iz više pokušaja, preskočila je Tatjana Gusin iz Grčke, dok je bronzana bila Natalija Kostova iz Bugarske sa preskočenih 177 centimetara.

Drugi predstavnik Crne Gore na šampionatu Ognjen Marsenić u disciplini 60 metara zauzeo je 18. mjesto sa rezultatom 7,13 sekundi.

Vuković se ove sezone uspjesno vratila na atletsku scenu, nakon višemjesečne pauze zbog povrede.

Na otvaranju sezone preskočila je 190 centimetara i osvojila drugo mjesto na dvoranskom mitingu u Beogradu.

Vođa crnogorske reprezentacije bio je selektor Osman Erović, a sa Marijom Vuković bio je i njen trener Vasilikos Dimitros.

Šampionat Balkana okupio je više od 250 atletičara iz 21 države članice Balkanske atletske federacije.

