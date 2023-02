Vuković trećeplasirana u Banskoj Bistrici, preskočila 195 centimetara

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao trećeplasirana, sa preskočenih 195 centimetra, završila je nastup na dvoranskom mitingu u Banskoj Bistrici.

To je njen najbolji rezultat ove sezone.

Ona je iz prvog pokušaja preskočila ljestvicu na 180, 185, 191 i 193 centimetara.

Na 188 rušila je jednom, dok je visinu od 195 centimetara savladala iz trećeg pokušaja.

Pobijedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik sa preskočenih 197 centimetara.

Istu visinu kao i Vuković, ali preskočenu iz manje pokušaja, imala je drugoplasirana Italijanka Elena Valortigara.

