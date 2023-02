Vuković preskočila 184 centimetra

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković sa preskočena 184 centimetra završila je nastup na dvoranskom mitingu u Udinama.

Ona je iz drugog pokušaja preskočila ljestvicu na 180 i 184 centimetra, a tri puta rušila je na 187.

Nastup je završila kao šestoplasirana.

Pobijedila je Ukrajinka Irina Geraščenko sa 193 centimetra.

Istu visinu, ali iz više pokušaja, preskočila je drugoplasirana Australijanka Eleanor Peterson.

Pobjedničko postolje kompletirala je njena sunarodnica Erin Šou sa preskočenih 190 centimetara.

Najbolja sportistkinja Crne Gore sezonu će nastaupiti 15. februara u Banskoj Bistrici.

