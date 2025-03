Vukčević objavio spisak za elitnu rundu kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Nenad Vukčević objavio je danas spisak igrača koji konkurišu za nastup u elitnoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turnir će biti odigran od 19. do 25. marta, a osim crnogorske i selekcije Gruzije, igraće još Slovačka i Poljska.

Vukčević je za turnir u Gruziji pozvao 20 igrača.

Na spisku su golmani – Ognjen Milović (Kom) i Tomaš Đurović (Iskra);

odbrana – Zarija Kumburović, Miloš Vračar (Podgorica), Bodin Tomašević (Bolonja, Italija), Aleksa Karadžić (Iskra), Lazar Šekularac (Jedinstvo Franca), Lazar Maraš (Dečić Admiral bet) i Maksim Đukić (Budućnost);

vezni red – Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Stefan Đukanović (Petrovac), Danilo Ćetković (Sutjeska), Andrija Bulatović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj (Budućnost), Marko Perović (Almerija, Španija) i Vuk Vlahović (Dinamo, Hrvatska);

napad – Marko Tadić (Partizan, Srbija), Filip Perović (Iskra) i Andrej Kostić (Budućnost).

Crna Gora će na startu turnira elitne runde 19. marta igrati sa Slovačkom.

U drugom kolu, tri dana kasnije, satsaće se sa Poljskom, dok će posljednji rival biti Gruzija.

Pobjednik grupe izboriće plasman na Evropsko prvenstvo, koje će se od 13. do 26. juna biti odigrano u Rumuniji.

Selektor Nenad Vukčević kazao je da crnogorska reprezentacija putuje u Gruziju sa željom da naprave istorijski rezultat, da se plasiramo na Evropsko prvenstvo.

“Svjesni smo da neće biti lako, čekaju nas tri zahtjevne utakmice. Prva utakmica je najbitnija, ona će nam pokazati pravac u kojem ćemo se kretati do kraja turnira. Zatim nas očekuje Poljska, koja je najkvalitetnija ekipa u grupi po onome što smo vidjeli, dok na kraju igramo sa Gruzijom, koja će kao domaćin tražiti svoju šansu za prolazak dalje”, rekao je Vukčević.

On očekuje da rivali u Gruziji mogu očekivati hrabru Crnu Goru, koja će u svakoj utakmici ići na pobjedu.

“Svjesni smo svoga kvaliteta, optimisti smo, ali smo čvrsto na zemlji i nadamo se da će ova generacija pokazati kvalitet koji posjeduje i napraviti istorijski rezultat”, kazao je selektor Vukčević.

