Vukčević i Petrov maksimalni nakon tri kola

Podgorica, (MINA) – Branilac titule, velemajstor Nikita Petrov i fide majstor Nemanja Vukčević zadržali su maksimalan učinak i nakon trećeg kola 77. pojedinačnog seniorskog Prvenstva Crne Gore u šahu.

Petrov je u drugom kolu savladao Peka Đurovića, nakon što je preciznom igrom u završnici iskoristio stečenu prednost.

U trećem kolu Petrov je savladao fide majstora Jovana Milovića.

Milović je bijelim figurama krenuo u svom prepoznatljivom silu, a riskantnu igru Petrov je kaznio i do poena došao nakon precizno vođenog kontranapada.

Maksimalan je i Vukčević, koji je u današnjim duelima upisao pobjede protiv Danila Nenezića i Miloša Vlatkovića.

Vukčević tradicionalno dobro nastupa na šampionatima, a u sjutrašnjem četvrtom kolu očekuje ga duel sa Petrovom na prvom stolu.

Slijedi grupa od šest igrača sa 2,5 poena u kojoj su velemajstori Božidar Ivanović, Nebojša Nikčević i Denis Kadrić, internacionalni majstor Predrag Nikač, fide majstor Andrej Šuković i Vuk Miletić.

U trećem kolu, četvorostruki šampion Crne Gore Nikač je savladao desetostrukog prvaka, velemajstora Nikolu Đukića, dok je Miletić preciznom igrom natjerao Blaža Kalezića da potpiše kapitulaciju.

Kadrić je opravdao ulogu favorita protiv Mirsada Đokovića, dok su velemajstori Ivanović i Nikčević savladali Vladimira Vujoševića, odnosno Armina Mušovića.

Slijedi grupa od 11 igrača sa dva poena.

Sjutra je na programu četvrto kolo koje počinje u 16 sati.

Izdvajaju se dueli: Petrov – Vukčević, Miletić – Kadrić, Nikčević – Ivanović i Šuković – Kadrić.

Predviđeno je odigravanje 11 kola, nakon kojih ćemo saznati ko će biti pobjednik 77. Prvenstva Crne Gore u šahu.

