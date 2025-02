Vujović najbolja u konkurenciji kadetkinja i juniorki

Podgorica, (MINA) – Stonoteniserka beranskog Budima Anastasija Vujović trijumfovala je u konkurenciji kadetkinja i juniorki na drugom memorijalnom turniru Saša Milačić u Podgorici.

Trofej na podgoričkom turniru odbranili su junior hercegnovskog kluba Novi Luka Karanović i njegov klupski drug Milan Vučetić u konkurenciji kadeta.

U konkurenciji mlađih kadeta najbolji su bili Lara Franeta iz ulcinjskog Valdanosa i Đorđe Mitrić iz podgoričkog Spina.

Kod najmlađih kadeta slavili su članica Spina Julija Mitrić i Denat Makoli iz prištinskog Pripinga.

Turnir, koji je okupio 90 stonotenisera, odigran je u znak sjećenja na sportskog radnika Sašu Milačića, koji je preminuo od posljedica Covida 19 sredinom januara 2021. godine.

Dugogodišnji takmičar, direktor i predsjednik Budućnosti, bio je član predsjedništva Stonoteniskog saveza SFR Jugoslavije i predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore.

Za doprinos razvoju stonog tenisa kao zaslužnom sportskom radniku dodjeljena mu je titula počasnog člana Balkanske stonoteniske unije.

Glavni grad postuhmno ga je nagradio Zlatnom plaketom za doprinos razvoju sporta u Titogradu i Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS