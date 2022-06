Vujačić pojačao Mornar Barskog zlato

Podgorica, (MINA) – Petar Vujačić novi je košarkaš Mornara Barsko zlato, objavljeno je na zvaničnom sajtu barskog kluba.

Navodi se da je potpisan ugovor na tri godine.

Vujačić, koji je visok 196 centimetara i 22 godine, posljednje dvije sezone nosio je dres Rogaške, a prethodno Petrol Olimpije, odnosno Cedevita Olimpije.

Igra na poziciji beka šutera i minule sezone je u Drugoj ABA ligi za Rogašku postizao prosječno 18,6 poena, imao 2,1 skoka i 3,6 asistencije po utakmici.

“Riječ je o rođenom bratu slovenačke košarkaške legende Saše Vujačića koji je više od šest godina nosio dres Los Anđeles Lejkersa”,objavljeno je na zvaničnom sajtu barskog kluba.

