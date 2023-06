Vučinić: Težak meč protiv Mađarske

Podgorica, (MINA) – Fudbalsku reprezentaciju Crne Gore protiv Mađarske očekuje težak meč, u kojem želi da ostvari pobjedu i osvoji tri boda, kazao je član stručnog štaba Mirko Vučinić.

Crna Gora i Mađarska odigraće u subotu u Podgorici utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Vučinić je podsjetio da je reprezentativna priča počela duelom sa Mađarskom, u kojem je i ob bio strijelac izjednačujućeg gola.

“To je bilo i prošlo, treba da se koncentrišemo na subotnju utakmicu. Nadamo se da ćemo uzeti tri boda koja bi nam puno značila. Važan meč, ali do kraja kvalifikacija ima još utakmica”, rekao je Vučinić.

On je naglasio da je Italijan na klupi Mađarske, Marko Rosi, napravio zdravu atmosferu.

“Reprezentacija Mađarske igra dobro, organizovana je. Radimo na tome da im se suprotstavimo na adekvatan način i uzmemo tri boda”, kazao je Vučinić.

Prema njegovim riječima, za crnogorsku reprezentaciju važan je svaki meč koji se igra u Podgorici.

“Imamo našu publiku i ovom prilikom pozivam navijače da dođu u što većem broju”, rekao je Vučinić.

