Vučević želi na Svjetsko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Čikaga Nikola Vučević kazao je da bi volio da u dresu crnogorske reprezentacije nastupi na Svjetskom prvenstvu (SP), ali da o tome još nije razgovarao sa selektorom Boškom Radovićem.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da su crnogorski košarkaši plasmanom na šampionat svijeta ostvarili veliki uspjeh.

“Što se mene tiče imam želju da igram na SP. Volio bih da, kao i prije četiri godine u Kini, budem učesnik šampionata. Volio bih, ali o tome još nijesam razgovarao sa selektorom Boškom Radovićem i predsjednikom Košarkaškog saveza Nikolom Pekovićem”, rekao je Vučević.

On je kazao da očekuje da će se uskoro čuti i razgovorati o planu priprema za šampionat svijeta.

“Očekujem da se uskoro čujemo i razgovaramo o planovima za pripreme i SP. Do sada se nijesmo čuli tim povodom, samo sam selektoru čestitao plasman na šampionat svijeta”, rekao je Vučević.

On je naglasio da je plasman na SP ogroman uspjeh za reprezentaciju države sa svega 650 hiljada stanovnika.

“Veliki je rezultat ponovo učestvovati na SP. Svaka čast momcima na sjajnim kvalifikacijama”, rekao je Vučević.

Komentarišući rezultate Čikaga u NBA ligi ove sezone, on je kazao da su očekivanja bila veća od onoga što su pružili u dosadašnjem dijelu takmičenja.

“Sigurno da nije sezona kakvu smo očekivali. Smatrali smo da ćemo biti bolje plasirani na tabeli, da ćemo bolje igrati. Međutim, imamo problem sa kontinuitetom. Ne znam pravi razlog oscilacija i padova u igri. Poslije nekoliko pobjeda i odličnih partija vezali bi 3-4 poraza. To nam se tokom sezone dešava naizmjenično”, rekao je Vučević.

On je naglasio da je ostalo još 14 utakmica do kraja i da će Čikago uraditi sve što može da se domogne plej-ina.

“Neće biti lako da se dogura do plej-ofa, ali imamo potreban kvalitet da to učinimo. Pokušaćemo da izvučemo maksimum iz toga i uđemo u plej-in, a onda i plej-of. U doigravanju je sve moguće”, rekao je Vučević.

On je naglasio da je na izdanja Čikaga uticalo odsustvo prvog plejmejkera Lonza Bola.

“On je organizator igre i ima veliki značaj za nas. Svi znaju koliko je bitna ta pozicija, a značio bi nam puno i u odbrani. Zek Levin nije igrao sve utakmice, kao ni Demar Derozan. Pokušaćemo da sezonu završimo na najbolji mogući način i izvučemo maksimum iz nje”, rekao je centar Čikaga.

Komentarišući svoja izdanja u dresu Čikaga, Vučević je kazao da je zadovoljan svojom igrom ove sezone i da u kontinuitetu igra dobro.

“Zadovoljan sam, posebno što je to period koji dolazi poslije izuzetno teške prošle sezone, zbog privikavanja na novu ulogu i saigrače, na novi klub. Zbog svega toga prošlu nijesam odigrao kako znam, iako je i to bila dobra sezone za mene. Ova sezona je još bolja, što je i bilo očekivano, privikao sam se, a promijenili smo i stil igre što mi više odgovara. Dobra sezone za mene, ali je najbitnije da ekipa igra dobro i ostvari ciljeve”, rekao je Vučević.

Govoreći o klupskom drugu Marku Simonoviću, kazao je da se mladi centar dobro snašao.

“Uglavnom je igrao Razvojnu ligu i imao je odličnih utakmica sa sjajnim brojkama. Mislim da ima šanse da ostane u NBA ligi, da dobije pravu priliku i pokaže šta zna. Problem je što u Čikagu na poziciji centra ima dosta igrača i za Simonovića nema mnogo minuta. On je vrijedan, sjajno radi i trudi se da napreduje. Treba biti strpljiv i čekati pravu šansu, siguran da će do nje doći”, rekao je Vučević.

On smatra da Nikola Jokić zaslužuje da i ove sezone bude najkorisniji igraču regularnog toka NBA Lige.

“Igra odlično, još jedna odlična sezona, sa tripl-dabl prosjekom. Ima nevjerovatne brojke, sa nevjerovatnim procentima iz igre. Zaslužuje da ponovo bude MVP. Kada on ima tripl-dabl, Denver ima skor od 26 pobjeda i poraz, koji su skoro doživjeli“, rekao je Vučević.

Prema njegovim riječima, Denver bez Jokića sigurno ne bi bio prvi na Zapadu i jedan od najboljih u ligi.

“On je glavni faktor u igri Denvera. Zbog toga zaslužuje da bude MVP “, rekao je Vučević.

On je istakao da je Finiks favorit na Zapadu, a Milvoki na Istoku.

“Na Zapadu je to sada Finiks nakon dovođenja Kevina Duranta. Sa njim su pošli na viši nivo. Tu su i Kris Pol, Devin Buker, Diandre Ejton. Imaju iskusnu ekipu, koja je već igrala finale”, rekao je Vučević.

On smatra da je Milvoki prvi favorit na Istoku.

“To je iskusna ekipa, koja je dugo zajedno. Predvodi ih Janis Adetokumpo. Igraju sjajno i tokom regularnog dijela. Ako budu kompletni teško da ih ko može zaustaviti na Istoku”, zaključio je Vučević.

