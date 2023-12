Vučević najbolji košarkaš Crne Gore u inostranstvu, Radović trener godine

Podgorica, (MINA) – Centar Čikaga, Nikola Vučević, proglašen je za najboljeg crnogorskog košarkaša u inostranstvu, dok je Petar Popović najbolji igrač u Crnoj Gori, u tradicionalnom izboru Košarkaškog saveza.

Vučević se ljetos, nakon četiri godine pauze vratio u reprezentaciju Crne Gore.

Na Mundobasketu je prosječno postizao 19,8 poena i 8,8 skokova.

Priznanje za najboljeg trenera, koje nosi ime čuvenog Polija Bojanića, dobio je selektor Boško Radović.

On je Crnu Goru odveo do 11. mjesta na Mundobasketu i kvalifikacija za Olimpijske igre.

Radović je nedavno produžio ugovor do 2025. godine.

Za najbolju košarkašicu u inostranstvu proglašena je Milica Jovanović (Miškolc), dok je Dragana Živković najbolja u Crnoj Gori.

Živković je ljetos iz Budućnosti prešla u rumunsku Konstancu.

Najbolji mladi igrač je košarkaš SC Derbija, Luka Bogavac, a najbolja mlada košarkašica je Jelena Bulajić (Budućnost).

