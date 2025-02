Vojvodić šesti, Đuranović na 12. mjestu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Matija Vojvodić osvojio je šesto mjesto u trci na 60 metara sa preponama, dok je Anđela Đuranović bila 12. u skoku u dalj na juniorskom dvoranskom prvenstvu Balkana u Sofiji.

Vojvodić, član barskog Mornara, trku je istrčao za osam sekundi i 20 stotinki, što je bilo šesto vrijeme šampionata.

Atletičarka barskog kluba Sanja nastup je završila sa rezultatom 5,52 metra.

Crnogorske atletičare u Sofiji predvodila je trener Bojana Đurković.

Dvoranski šampionat u Sofiji okupio je 263 takmičara iz 22 države, članice Balkanske atletske federacije.

Pravo nastupa u Sofiji imali su takmičari sa ispunjenim normama Balkanske atletske federacije.

