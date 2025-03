Vojinović: Pobjedničko postolje na EP trenutak koji se ne zaboravlja

Podgorica, (MINA) – Biti na pobjedničkom postolju i vidjeti crnogorsku zastavu pored svog imena na Evropskom prvenstvu je trenutak koji se ne može opisati riječima, kazao je talentovani karatista Iskre Balša Vojinović.

On je na nedavnom Evropskom prvenstvu u Poljskoj

osvojio bronzanu medalju u borbama, treće evropsko odličje u njegovoj karijeri.

“Sve godine rada, odricanja, podrške porodice, kluba i trenera – u tom momentu shvatite da je vrijedilo svakog truda”, kazao je Vojinović.

On je, govoreći o uspjesima na tatamiju, istakao da je podrška tima i trenera presudna.

“U ključnim trenucima, njihova energija i savjeti daju vam dodatnu snagu da nastavite. U našem klubu vlada nevjerovatna atmosfera – zdrava konkurencija nas stalno gura naprijed. Trener Vuk uvijek kaže Gdje je jedan evropski šampion, mora biti još jedan. Danas ih u našem klubu imamo četiri, a već sada vidimo još nekoliko potencijalnih šampiona koji će nastaviti ovaj niz”, rekao je Vojinović.

Mlađi senior Iskre smatra da je Srebrna medalja sa Evropskog prvenstva u Pragu njegov najveći uspjeh do sada.

“Moj krajnji cilj je seniorsko zlato na Evropskom prvenstvu. To bi bio idealan način da zaokružim svoju sportsku karijeru i ostavim trag u crnogorskom karateu”, rekao je Vojinović.

Govoreći o balansiranju između sportskih obaveza, treninga i privatnog života, kazao je da je dobra organizacija je ključ svega.

“Nekada smo trening prilagođavali obavezama, a sada sve prilagođavamo karateu. Karate nije samo sport – to je način života”, rekao je Vojinović.

On je naglasio da je cilj nastup na velikim svjetskim takmičenjima.

“Nadam se i povratku karatea na Olimpijske igre, jer bi to bila sjajna prilika za sve nas koji sanjamo o najvećim sportskim dostignućima”, rekao je Vojinović.

