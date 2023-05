Vojinović: Medalja potvrda kvaliteta i ostvarenje dugoročnih ličnih i klupskih ciljeva

Podgorica, (MINA) – Bronzana medalja na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu predstavlja potvrdu kvaliteta i ostvarenje dugoročnih ličnih i klupskih ciljeva, kazao je karatista Iskre Balša Vojinović.

On je naglasio da mu medalja mnogo znači i da je

podstrek za još jači rad kako bi na pobjedničkom postolju završavao i naredna mnogo kvalitetnija i značajnija takmičenja.

Srebrni sa prošlogodišnjeg juniorskog Prvenstva Evrope ove sezone osvajao je zlatne medalje na Svjetskom kupu u La Korunji i Gran pri Hrvatske u Rijeci.

“Mediteranska medalja znači mnogo za mene, klub, državu. Osjećam se nevjerovatno, medalja ima emocionalni i simbolički značaj za mene. Ona predstavlja potvrdu moga truda, rada i talenta”, rekao je Vojinović agenciji MINA.

On očekuje da će mu uspjeh u Tunisu pružiti dodatno samopouzdanje i motivaciju za dalji razvoj i postizanje još većih uspjeha.

“Ali, moja budućnost će zavisiti od mnogo više faktora i nastojaću da nastavim da radim naporno kako bih ostvario svoje ciljeve”, rekao je Vojinović.

Prema njegovim riječima, medalja nije samo njegova već zasluge za ostvareni rezultat imaju i treneri i sparing partneri u klubu.

“Da nije tu bilo trenera ili mojih partnera teško da bih postigao uspjehe. Oni su mi pružili znanje, podršku i smjernice kako bih napredovao i ovim putem želim da se zahvalim svima na njihovom doprinosu”, rekao je Vojinović.

On je naglasio da su za postizanje uspjeha pripreme za takmičenja izuzetno bitan faktor i igraju ključnu ulogu.

“Pripreme su temelj za ostvarivanje ciljeva i omogućuju iskorištavanje našeg potencijala. Kroz pripreme, stvaramo čvrstu osnovu nasih vještina, fizičke spremnosti i mentalne snage. One nam pomažu da razvijemo taktike, analiziramo protivnike i steknemo povjerenje u vlastite sposobnosti. Uključuju disciplinu, upornost i predanost kako bismo ostvarili kontinuirani napredak”, rekao je Vojinović.

Govoreći o preprekama u postizanju sportskog cilja talentovani karatista Iskre kazao je da je u svakom meču najteže pobijediti sebe.

“Kroz fizičku pripremu, odnosno treninge, upoznajemo svoje krajnje mogućnosti. Na taj način vršimo mentalnu pripremu da u kritičnim momentima meča budemo svjesni svojih mogućnosti i potencijala i iskoristimo sve što smo trenirali da napravimo prevagu u svoju korist, na kraju meča izađemo kao pobjednici”, rekao je Vojinović.

Govoreći o obavezama u školi kazao je da treninzi traže dosta odricanja, ali da dobra organizacija garanuje uspjeh na oba polja.

“Podgorička Gimnazija je najteže srednja škola u Crnoj Gori i upisao sam je kao lučonoša iz Osnovne škole. Ima dosta obaveza, ali za sada sve stižem i vrlodobar sam đak. To je pokazatelj da škola i vrhunski sport itekako mogu da idu zajedno”, zaključio je Vojinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS