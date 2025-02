Vlahović bronzana na EP u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karate reprezentativka Katarina Vlahović osvojila je bronzanu medalju u katama na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Poljskoj.

Juniorka Iskre savladala je večeras u meču za treće mjesto Španjolku Abril Anhulo Madrid 30,0 – 38,5.

Vlahović je na startu turnira poražena od Njemice Širli Džei, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

Uslijedile su pobjede protiv Grkinje Atine Cikmaki i Čehinje Katarine Novakove, koje su joj omogućile borbu za medalju.

Ona je u poljskom gradu Bjelsko-Bjala osvojila svoju drugu medalju sa međunarodnih takmičenja, nakon što je prošle godine bila bronzana na Svjetskoj ligi mladih u Poreču.

“Ostvarila sam veliki rezultat, veliki uspjeh za mene, moj klub i reprezentaciju. Još nijesam svjesna uspjeha, ali veliko hvala mom klubu, drugovima iz reprezentacije i svim trenerima koji su bili uz mene i bili mi velika podrška”, rekla je Vlahović.

Vlahović će sjutra nastupiti i u ekipnoj konkurenciji, a crnogorski kadetsko-juniorski tim činiće još Viktorija Raičević i Mia Ramović.

Od ostalih crnogorskih predtavnika, vrijedan rezultat ostvarili su kadetkinje – devetoplasirana Neda Beljkaš u katama i Vasilija Bijelović u borbama, do 47 kilograma.

Za subotu predviđeni nastupi kata timova i borbe u konkurenciji juniora i mlađih seniora, dok su u nedjelju finalni mečevi.

