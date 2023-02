Vlada: Za zapadnu tribinu 994 hiljade EUR

Podgorica, (MINA) – Za rekonstrukciju zapadne tribine fudbalskog stadionu u Nikšiću biće izdvojeno 994 hiljade, umjesto ranije planiranih 730 hiljada EUR, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Navodi se da je Vlada usvojila izmjenu zaključaka sa sjednice održane 18. jula 2022. godine kojom se sredstva za završetak realizacije rekonstrukcije uvećavaju sa 730 na 994 hiljade.

“U skladu sa navedenim zaključkom Vlade Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapane tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Nakon okončanja navedene tenderske procedure nije bilo pristiglih ponuda”, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da imajuću u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, napravila provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka.

“Prema izvršenoj analizi procijenjena vrijednost za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću iznosi 820,8 EUR bez PDV-a, odnosno ukupno sa PDV-om 994 hiljada EUR. U skladu sa procjenom, izvršena je i izmjena zaključaka”, piše u saopštenju.

