Vihoru dvije srebrne medalje na mitingu u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Takmičari podgoričkog Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor kao drugoplasirani završili su ekipni nastup u bacačkim disciplinama na tradicionalnom atletskom mitingu u Ljubljani.

Vihor je na mitingu, koji je ujedno bio i 55. Hrovatinov memorijal, nastupio u sastavu Senad Husović, Nedžad Pepić, Jasminko Nikić i Mersad Murić.

Takmičili su se će se u bacanju kugle, diska i koplja iz specijalizovane stolice, u katagorijama 54-57.

Uspješan nastup Vihora upotpunio je Pepić, koji je bio drugoplasirani u trci kolica na 100 metara.

Vihor će međunarodnu aktivnost nastaviti u Vrnjačkoj Banji, gdje će učestvovati na 31. Sportskim igrama osoba sa paraplegijom i kvadriplegijom.

