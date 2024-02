Vesna Kljajević prvakinja Balkana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Vesna Kljajević osvojila je zlatnu medalju u bacanju kugle na juniorskom dvoranskom prvenstvu Balkana u Beogradu.

Članica mojkovačke Tare do zlatnog odličja došla je hicem od 14,89 metara.

Tim rezultatom ispunila je normu za Svjetsko juniorsko prvenstvo, koje će od 26. do 31. avgusta biti odigrano u Limi.

Kljajević je za 38 centimetara imala bolji rezultat od svjetske norme.

Od ostalih crnogorskih predstavnika Anabela Mujovi je u skoku u dalj osvojila šesto mjesto (5,42), dok su kao sedmoplasirani završili Anđela Đuranović u skoku u dalj (5,34), Matija Vojvodić u trci na 60 metara (8,35 – lični rekord) i Nevena Dobrašinović u trosku (10,91).

U skoku u vis Radovan Sošić je bio deveti (185), a isti plasman osvarila je Maša Bubanja na 60 metara (9,72).

Na 11. mjestu nastup u trci na 400 metara završio je Nemanja Džaković (54,67).

Selektor Osman Erović kazao je da je Kljajević osvajanjem zlatne medalje i normom za Svjetsko prvenstvo ostvarila fantastican uspjeh.

“Ostali takmičari, u izuzetno jakoj konkurenciji, ostvarili su zapazene rezultate”, rekao je Erović.

Stručni štab crnogorske reprezrentacije u Beogradu, osim trenera Erovića, činili su treneri Marko i Danilo Ristić, Sanja Đurnic, Bojana Đurković, Budimir Jestrović i Dragoje Rajković.

Šampionat Balkana za takmičare do 20 godina okupio je više od 200 atletičara iz 16 država, članica Balkanske atletske federacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS