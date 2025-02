Veliki remi Budućnosti u Brestu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti igrale su večeras u Brestu protiv istoimenog francuskog predstavnika neriješeno 23:23, u pretposljednjem, 13. kolu B grupe Lige šampiona.

Budućnost je protiv odličnog rivala osvojila vrijedan bod, koji joj omogućava da u posljednjem kolu protiv Rapida naredne nedjelje ne juri pobjedu sa šest razlike.

Bilo kakva pobjeda protiv rumunskog predstavnika biće joj dovoljna za plasman u osminu finala elitnog takmičenja.

Izjednačujući pogodak, 30 sekundi prije kraja, postigla je Jelena Vukčević iz sedmerca.

Brest je imao napad za pobjedu sa igračicom više, ali nije uspio da ga realizuje.

Vukčlević je bila najefikasnija u podgoričkom timu sa devet golova, Ivona Pavićević postigla je četiri, a jedan manje Ivana Godeč.

U francuskom timu sa šest golova meč je završila Klarisa Mairo.

