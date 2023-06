Vaterpolisti poraženi od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Herceg Novom, u prijateljskom meču, od Hrvatske 13:9 (3:2, 4:4, 4:1 i 2:2).

Crna Gora je prije dva dana pobijedila Francusku 12:8, sa kojom će sjutra (19 sati i 45 minuta) odigrati posljednju kontrolnu utakmicu pred Svjetsko prvenstvo, koje će od 16. do 29. jula biti odigrano u Japanu.

Hrvatska je pokazala više u večerašnjem duelu, posebno u trećoj i četvrtoj četvrtini.

Gosti su sredinom drugog perioda poveli 7:4, ali su “crnogprske ajkule“ do poluvremena smanjile na 7:6, i imale napad za izjednačenje.

U nastavku je hrvatski tim dominirao, vratio je brzo tri gola prednosti (9:6), a sredinom posljednjeg poveli su i 13:7.

U tom periodu izabranici selektora Vladimira Gojkovića nijesu iskoristili pet napada sa igračem više i napravili su mnogo tehničkih grešaka u napadu, dok je protivnik u tom elementu bio veoma siguran i ubojit.

Na kraju je crnogorski tim uspio je da ublaži poraz.

Hrvatsku je do pobjede vodio Konstantin Harkov sa četiri gola.

U crnogorskoj selekciji dvostruki strijelac bio je Vasilije Radović sa dva gola, dok su se po jednom upisali Konstantin Averka, Uroš Čučković, Bpogdan Đurđić, Savo Ćetković, Vuk Drašković i Uroš Vučurović.

