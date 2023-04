Vaterpolisti Crne Gore sa Španijom, Južnom Afrikom i Srbijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki igraće u grupi D sa Španijom, Južnom Afrikom i Srbijom, odlučeno je danas žrijebom u Atini.

Svjetsko prvenstvo biće odigrano od 17. do 29. jula.

U A grupi igraće Sjedinjene Američke Države, Australija, Kazahstan i Grčka, U B grupi su

Kina, Francuska, Kanada i Italija, dok su voljom žrijeba u C grupu svrstani Hrvatska, Mađarska, Brazil i Japan.

Pobjednici grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije razigravati za plasman među osam najboljih.

