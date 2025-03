Vaterpolisti Budućnosti preokretom do pobjede protiv Budve

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti savladali su u Podgorici ekipu Budve 13:9, u prvom meču grupe za plasman od petog do osmog mjesta u Regionalnoj A1 ligi.

Domaćin je do pobjede došao zahvaljujući seriji od sedam vezanih pogodaka, koju je započeo sredinom treće četvrtine.

Gosti su prvu četvrtinu dobili 5:1 i bili u vođstvu u večem dijelu meča.

Na tri i po minuta prije kraja treće četvrtine vodili su 9:6, kada je krenula serija domaćina za preokret i pobjedu.

Budućnost je do pobjede vodio kapiten Matija Brguljan sa četiri gola, dok je Neđo Baštrica dodao tri.

U strijelce se dva puta upisao Damjan Vujičić, a po jednom Petar Brnović, Marko Bošković, Goran Grgurević i Vladan Vukićević.

U ekipi iz Budve najefikasniji je bio Petar Mitrović sa pet golova.

Kataro će sjutra biti gost POŠK-a (16.30), dok će Primorac ugostiti Crvenu zvezdu (18.00).

