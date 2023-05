Uspješan nastup mladih plivača i plivačica u Dubrovniku, Bjanka i Jovana sa pet medalja

Podgorica, (MINA) – Mlade crnogorske plivačice Bjanka Bulajić i Jovana Vučetić osvojile su ukupno pet medalja na međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni Orlando u Dubrovniku.

Bulajić je u disciplini 50 metara prsno osvojila srebro, a na 100 i 200 metara prsno bronzanu medalju.

Vučetić je bila srebrna u disciplini 50 metara leđno, a bronzana na 100 metara delfin.

Na mitingu su, pored njih dvije, nastupili i Danijel Adrović, Viktor Andrić, Dado Jaganjac, Jelena Marić, Marija Terzić, Anđela Đurašković i Jana Borović.

U Dubrovniku se takmičilo oko 300 plivača iz deset zemalja.

Selektorka Danijela Franeta kazala je da je to bio prvi nastup mlade reprezentacija na izuzetno jakom takmičenju.

“Bilo je odličnih rezultata za ovaj period godine. Bjanka Bulajić je osvojila tri, Jovana Vučetić dvije medalje, dok je najmlađa plivačica u timu Jana Borović postavila novi rekord Crne Gore za djevojčice do 12 godina u disciplini 100 metara leđno”, rekla je Franeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS