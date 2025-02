Ulm poražen, Budućnost Voli u plej-ofu protiv Turk Telekoma

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u plej-of Eurokupa.

Budućnost je, nakon poraza od Vulvsa u Viljnusu, nastavak takmičenja izborila zahvaljujući porazu Ulma od Hapoela iz Tel Aviva 97:90.

Podgorički i njemački tim takmičenje u grupi završili su sa po devet pobjeda i poraza, ali je Budućnost do šest najboljih u A grupi došla zahvaljujući pobjedama u oba duela.

Rival Budućnosti u plej-ofu biće Turk Telekom, trećeplasiranog tima B grupe.

Igraće se samo jedan meč u Ankari.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS