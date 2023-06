Ulaznice od četvrtka u prodaji

Podgorica, (MINA) – Prodaja ulaznica za utakmicu trećeg kola G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, između Crne Gore i Mađarske, počeće u četvrtak, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će se ulaznice prodavati na biletarnici podgoričkog Sportskog centra Morača.

Ulaznice će se prodavati u četvrtak i petak od deset do 16, a na dan utakmice (subota) od deset do početka meča.

“Ulaznice će se prodavati po cijeni od pet EUR za sjevernu tribinu. Za sektore A i G na istočnoj tribini treba izdvojiti deset, a za sektore B, C, D, E i F na toj tribini 12 EUR. Za ulazak na sektore A i F na zapadnoj tribini ulaznice koštaju 12, za B i E 15, a za sektore C i D 20 EUR”, saopšteno je iz Fudbalskog saveta.

Navodi se da će južna tribina biti zatvorena nakon kazne koju je Fudbalskom savezu izrekla Disciplinska komisija UEFA, zbog rasističkih ispada navijača na utakmici protiv Srbije.

“U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, pri kupovini ulaznica obavezan je lični dokument na uvid (lična karta ili pasoš) za svako lice za koje se kupuje ulaznica. Jedno lice može kupiti maksimalno tri ulaznice. Prodaja ulaznica osobama mlađim od 16 godina nije moguća, kao ni njihov ulazak na stadion bez prisustva punoljetne osobe”, piše u saopštenju.

Utakmica između Crne Gore i Mađarske biće odigrana u subotu u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS