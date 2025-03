Ubjedljiv trijumf SC Derbija u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Baru ekipu SC Derbija 94:74, u 23. kolu AdmiralBet ABA lige.

To je osmi trijumf podgoričkog tima, dok je Mornar i nakon 23. kola sa svega jednom pobjedom.

Barani su u prvoj četvrtini imali prednost od 11 (22:11), na kraju prvog dijela imali su pet, a na polovini meča dva poena prednosti (43:41).

U trećoj četvrtini gosti su iskoristili skoro četiri minuta bez koša rivala i poveli 52:43, a početkom posljednjeg dijela riješili su pitanje pobjednika.

U pobjedničkom timu najbolji je bio Zoran Nikolić sa 23, dok je u poraženoj ekipi Donald Pember ubacio 17 poena.

Budućnost Voli će sjutra ugostiti čačanski Borac.

