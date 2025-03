Ubjedljiv trijumf Primorca protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Kotoru beogradsku Crvenu zvezdu 17:10 (5:1, 6:3, 1:2 i 5:4), u utakmici 20. kola regionalne Premijer lige.

Primorac je sedmim trijumfom osigurao opstanak u društvu najboljih.

Domaćin je poveo na startu 5:0, vodio je i 10:2, sredinom druge četvrtine, kada je i praktično riješeno pitanje pobjednika.

Primorac su do pobjede vodili Savo Ćetković i Nika Šušijašvili sa po tri gola, po dva postigli su Milan Nikaljević, Marko Mršić i Đorđije Stanojević, a po jedan Nikola Brkić, Petar Ćetković, Balša Vučković, Tim Perov i Dušan Matković.

U beogradskom sastavu najefikasniji je bio Kristijan Šulc sa pet pogodaka.

