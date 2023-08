Ubjedljiv trijumf crnogorskih rukometaša

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva za igrače do 19 godina u Rijeci.

Crnogorski rukometaši savladali su večeras u Rijeci, u F grupi, selekciju Gruzije 34:19.

Generacija koju predvodi trener Draško Mrvaljević je, u debiju neke muške mlađe reprezentativne selekcije na planetarnim smotrama, bila ubjedljiva i dominirala u svim segmentima tokom čitavog meča.

Već na poluvremenu imala je značajnu prednost (16:11), koja je od 47. minuta bila dvocifrena (26:16).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Darko Đurković sa devet golova, dok je Andrej Dobrković postigao pet.

Po tri puta u strijelce upisali su se Igor Mrvaljević, Milorad Bakić, Filip Gazdić i Todor Bulatović.

Crna Gora će u petak (19.30) igrati protiv Sjeverne Makedonije koja je na startu poražena od Norveške 27:25.

