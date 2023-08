Ubjedljiv trijumf crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Manili selekciju Filipa 102:87, u posljednjem kontrolnom meču pred Svjetsko prvenstvo.

Tim Boška Radovića opravdao je ulogu favorita i napravio dobru uvertiru pred meč sa Meksikom i start Mundobasketa (25. avgust).

Crna Gora je nakon 20 minuta imala dva poena prednosti (44:42), dok je uoči posljenje četvrtine bilo 76:64.

U posljednjem dijelu crnogorska selekcija je došla do ubjedljivog vođstva, koje je nakon trojke Bojana Dubljevića iznosila 90:70.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Vučević sa 18, Dubljević je meč završio sa 16, a sa poenom manje Kendrik Peri.

Dvocifren je bio i Vladimir Mihailović sa 12 poena.

U domaćem sastavu najbolji je bio NBA as Džordan Klarkson sa 27 koševa.

