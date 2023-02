Ubjedljiv trijumf crnogorskih fudbalerki protiv Moldavije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Moldavije 6:1.

Crnogorska selekcija na trening kampu Fudbalskog saveza povela je golom Armise Kuč u 37. sekundi, a na 2:0 povisila je Slađana Bulatović u 50. minutu iz jedanaesterca.

Moldavija je zaprijetila u 61. minutu i efektnim pogotkom Irine Topal smanjila na 2:1.

Nada gošći da može do izjednačenja kratko je trajala, pa je Kuč svojim drugim golom povisila na 3:1 u 65. minutu.

Sve dileme oko pobjednika riješila je Jelena Vujadinović u 79, dok je Nikolina Caković golovima u 82. i 85. minutu trijumf učinila ubjedljivijim.

Kuč je mogla do gola i u 64, kao i Aleksandra Popović u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, ali je moldavska golmanka bila sigurna.

Isti rivali sastaće se i u subotu.

Crnogorskoj selekciji dueli sa Moldavijom u sklopu su priprema za premijerno izdanje UEFA Lige nacija za ženske selekcije, koja kreće u septembru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS