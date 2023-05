Ubjedljiv trijumf crnogorskih fudbalera

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija CRne Gore savladala je danas u Doboju selekciju Sarajeva 6:1, u drugom kolu međunarodnog turnira Josip Katalinski Škija.

Tom pobjedom, prvom na turniru, crnogorski fudbaleri palsirali su se u finale.

Na startu poraženi su, nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca, od selekcije Beograda 4:1.

Utakmica je u regularnom toku završena 2:2.

Crna Gora je povela golom Marka Đokaja u šestom, Lazar Popović povisio je na 2:0 u 20. minutu.

Đokaj se upisao i u 27, dok je Bogdan Bjelić u 31. minutu doveo CRnu Goru u vođstvo od 4:0.

U nastavku se Bjelić još jednom upisao u listu strijelaca, dok je goleadu zaključio Petar Lukovac.

Jedini gol za Sarajevo postigao je Adel Kušeš početkom drugog dijela.

Crna Gora će u sjutrašnjem finalu, u 13 sati u Zenici, igrati sa Bosnom i Hercegovinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS